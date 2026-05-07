Mayıs ayında kar yağışı devam ediyor: 'Böyle bir kar görmedik'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 08:50

Yaz mevsimine sayılı günler kala, Sakaltutan Geçidi’nde kar yağışı görüldü. Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan ve 2160 rakıma sahip geçitte etkili olan yağış nedeniyle arazi ile yol kenarları kısmen beyaza büründü.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise aralıklı yağmur etkisini sürdürdü.
İlkbahar ayında kar yağışıyla karşılaşan sürücüler şaşırırken bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtildi. Vatandaşlar daha önce bu mevsimde böyle bir kar görmediklerini belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

