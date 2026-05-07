Mayıs ayında kar yağışı devam ediyor: 'Böyle bir kar görmedik'

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise aralıklı yağmur etkisini sürdürdü.

İlkbahar ayında kar yağışıyla karşılaşan sürücüler şaşırırken bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtildi. Vatandaşlar daha önce bu mevsimde böyle bir kar görmediklerini belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.