MayÄ±s ayÄ±nda kar sÃ¼rprizi: Tesise gelenler bÃ¼yÃ¼k ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±

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Sabah saatlerinde baÅŸlayan kar nedeniyle 2365 metre rakÄ±mlÄ± TahtalÄ± DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesi kÄ±sa sÃ¼rede beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

TahtalÄ± DaÄŸÄ±'na turistik teleferik seferleri dÃ¼zenleyen Olympos Teleferik Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Haydar Culfa, beyaza bÃ¼rÃ¼nen zirvenin gÃ¼zel manzaralar oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.

Tesislerine gelen ziyaretÃ§ilerin kar sÃ¼rpriziyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Culfa, misafirlerin de manzaranÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Culfa, "Antalya'ya gelen yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§iler sahilde denize girebilecekleri bir havadan teleferikle TahtalÄ± zirvesine Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda kar topu oynayabilecekleri bir manzarayla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ oldular. Bundan dolayÄ± misafirlerimiz de bÃ¼yÃ¼k bir keyif ve ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±lar." diye konuÅŸtu.

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Tesislerinin TÃ¼rk ve Ä°sviÃ§reli mÃ¼hendis ekipleri eÅŸliÄŸinde yakÄ±n zamanda bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayarak tam kapasiteyle hizmet verdiÄŸini belirten Culfa, misafirlerini aÄŸÄ±rlamaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

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