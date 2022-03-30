Mayınlara karşı teyakkuz halindeyiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmha edilen mayınlar ve alınan tedbirlerle ilgili soru üzerine, “Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde, anında imha ediliyor” dedi.

NOTMAR’LA DENİZCİLER UYARILDI

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını aktaran Akar, şunları söyledi: “Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hâkim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü.”

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TİCARİ GEMİLER İÇİN RUSLARLA KOORDİNASYON

Bakan Akar, “Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir işbirliği var mı?” sorusu üzerine, “Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor.Karadeniz’e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile işbirliğimiz var. Rusya ile işbirliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık” diye konuştu.





Ukrayna’nın Rusya işgaline karşı Odessa açıklarına yerleştirdiği ancak fırtına nedeniyle çıpalarından koparak Karadeniz’de sürüklenmeye başlayan mayınlara karşı Deniz Kuvvetleri alarm durumuna geçti. Biri cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda, ikincisi ise önceki gün İğneada açıklarında bulunup, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilen mayınlar, Batı Karadeniz’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı mayın arama gemileri ile deniz karakol uçakları da Karadeniz’de dolaşan mayınlara karşı keşif ve gözetleme faaliyetini yürütüyor.

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DENİZ KARAKOL UÇAKLARI DEVREDE

Milli Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi. Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.