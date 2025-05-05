×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mayına basan uzman çavuş şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Önder Özen#Irak#Şehit Haberi
Mayına basan uzman çavuş şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 07:00

IRAK’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında mayına basan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı.

Mayına basan uzman çavuş şehit oldu

‘KIZINI NİYE BIRAKTIN’

Şehit Özen’in naaşı dün memleketi Afyonkarahisar’a götürüldü. Evine getirilen Özen için yakınlarından helallik alındı. Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan şehit eşi Yeşim Özen, “Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder? Seni göremedim son kez, sesine duyamadım. Önder’im, niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın” diye ağladı.  Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasına veda etti. Şehit asker bugün Çobanözü köyünde toprağa verilecek.   

Haberle ilgili daha fazlası:
#Önder Özen#Irak#Şehit Haberi

BAKMADAN GEÇME!