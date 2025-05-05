Mayına basan uzman çavuş şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur” denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı.

‘KIZINI NİYE BIRAKTIN’

Şehit Özen’in naaşı dün memleketi Afyonkarahisar’a götürüldü. Evine getirilen Özen için yakınlarından helallik alındı. Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan şehit eşi Yeşim Özen, “Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder? Seni göremedim son kez, sesine duyamadım. Önder’im, niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın” diye ağladı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasına veda etti. Şehit asker bugün Çobanözü köyünde toprağa verilecek.