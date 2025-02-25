Maydonoz döner operasyonunda 9 tutuklama

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Tokat'ta FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Maydonoz Döner üzerinden örgüte para akışı sağlandığı tespit edilen olayda, 21 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 12'sinen emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiği bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, restoranla resmi veya gayriresmi ortaklık kuran ve örgüte bağlı kişilere istihdam ve para desteği sağlamak amacıyla "himmet" toplandığı; terör örgütünden işlem gören kişilerle yoğun para trafiği bulunduğu, para akışının ticari izahı olmayan perdeleme yöntemleriyle örgüt mensuplarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen 13 kişiden 12'si yakalanarak tutuklamaya sevk edildi. 9 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.