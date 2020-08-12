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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Max’i ezen doktora 3 yıl hapis istendi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Max’i ezen doktora 3 yıl hapis istendi
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Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampusunun içinde yol ortasında yatan ve 5 yıldır hastanede görevli bazı doktorlar tarafından bakılıp beslenen ‘Max’ isimli köpeği 14 Mayıs’ta otomobili ile ezen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı (52) hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Max’i ezdikten sonra durmayıp yoluna devam eden Ocaklı, 21 Mayıs’ta verdiği ifadesinde “14 Mayıs 2020 günü üniversitede kendi sevk ve idaremde bulunan aracım ile köpeği ezip geçtiğimi iddia etmişler. Ben köpeği ezdiğimi fark etmedim. Köpeği görmedim. Farkında olsam durur, köpeği veterinere götürürüm. Üzgünüm” dedi. Hastanede görevli birçok doktorun ve güvenlik görevlisinin sevgilisi olan Max isimli köpek ise veterinerde gördüğü bir aylık tedaviye rağmen kurtarılamadı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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