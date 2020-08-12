Max’i ezen doktora 3 yıl hapis istendi

Max’i ezdikten sonra durmayıp yoluna devam eden Ocaklı, 21 Mayıs’ta verdiği ifadesinde “14 Mayıs 2020 günü üniversitede kendi sevk ve idaremde bulunan aracım ile köpeği ezip geçtiğimi iddia etmişler. Ben köpeği ezdiğimi fark etmedim. Köpeği görmedim. Farkında olsam durur, köpeği veterinere götürürüm. Üzgünüm” dedi. Hastanede görevli birçok doktorun ve güvenlik görevlisinin sevgilisi olan Max isimli köpek ise veterinerde gördüğü bir aylık tedaviye rağmen kurtarılamadı.