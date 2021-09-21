Max’i ezdi, beraat etti

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İstanbul'da Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı, 14 Mayıs 2020 günü 09.30 sıralarında hastaneden çıktı. Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün içine park ettiği otomobiline binip hareket ettiği sırada, yolun ortasında yatan Max isimli sokak köpeğininin üzerinden geçti. Birsen Ocaklı otomobili sallanmasına rağmen durmadan yoluna devam etti. Max’i hastane bahçesinde hareketsiz yatarkan bulan Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli Dr. Eda Sarıbeyliler hemen veterinere götürdü. İç organlarında ağır hasar oluşan Max kurtarılamadı.

Eda Sarıbeyliler hastanenin güvenlik kameralarını incelediğinde Max’in başından geçenleri gördü ve suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Köpeği fark etmedim yoksa durur veterinere götürürdüm” diyen Doç. Dr. Ocaklı’ya 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmayla karara bağlandı. Mahkeme, olay günü yorgun olduğunu ve köpeği fark etmediğini söyleyen Birsen Ocaklı’nın savunmalarına itibar ederek beraatine karar verdi. Kararda, Birsen Ocaklı’nın kasıt ile hareket ettiğine dair bir delil bulunmadığı belirtildi.