Max savunması

Hastanenin hemen yanında bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün içine park ettiği aracına binip hareket eden Doç. Dr. Ocaklı, yol ortasına uzanıp yatan ve yaklaşık 5 yıldır hastanede görevli bazı doktorlar tarafından bakılıp beslenen ‘Max’ isimli köpeği, üzerinden geçerek ezdi. Doç. Dr. Birsen Ocaklı, durmayıp yoluna devam etti.

‘Max’, veterinerde gördüğü bir aylık tedaviye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli Doç. Dr. Birsen Ocaklı hakkında, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘FARK ETMEDİM’

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşmada savunmasını yapan sanık Doç. Dr. Birsen Ocaklı, “Max isimli köpeğe bilerek, anlayarak veya isteyerek zarar vermedim. Kesinlikle arabanın etrafında bir şey görmedim. Farkında olsaydım öncelikle kendim müdahale ederdim. Çünkü ben de bir hekimim” diye konuştu.

Davada olay anına ilişkin kamera görüntülerinin bilirkişiye verilerek olayın ne şekilde meydana geldiği konusunda fotoğraflı ve açıklamalı rapor alınmasına karar veren mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.