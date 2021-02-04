Mavi ve Negro buldu

Aramaların 2’nci gününde Filiz Soydoğan Çiçek'in cesedine ulaşılmış, 3'üncü günde de otomobil bulunmuştu. Aracın içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına dün sabah 8’inci günde yeniden başlandı.

(Mavi)

KADAVRA KÖPEKLERİ SUDA ARAMA YAPTI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra arama köpekleri de kullanıldı. Kadavra köpekleri, ilk gün tepki verdikleri noktada dün de tepki verdi. Bunun üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar bir süre sonra burada Mürsel Meracıoğlu'nun cesedine ulaştı.

Aracın bulunduğu yerin 50 metre yakınında bulunan Meracıoğlu'nun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 kadavra köpeğinin Türkiye'de ilk kez suda arama çalışmasına katıldığı bildirildi.