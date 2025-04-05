‘Mavi ve Gök Vatan’ın millileri ‘Adriyatik’te görücüye çıkıyor

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Bu yıl 8-10 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek ASDA-2025’te STM, ana yüklenicisi olduğu ve Türk Donanması’na teslimini gerçekleştirdiği, MİLGEM İstif Sınıfı projesinin ilk gemisi, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’u (F-515) sergileyecek. STM’nin bugüne kadar Türk Donanması’na 4 adet teslimini gerçekleştirdiği Türkiye’nin milli korvet projesi Ada sınıfı, Türkiye’nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı STM NETA da fuarda yerini alacak. STM, Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU’yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığı ile beğeniye sunacak. STM, TSK’nın envanterine giren, İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA’yı da Adriyatik Bölgesi ile buluşturacak.

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