‘Mavi Vatan’lı Preveze mesajı

Mesajında 538’deki Preveze Deniz Muharebesi’nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hakimiyetini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösterdiğini söyledi ve şöyle dedi:

ŞANLI ZAFERLERLE DOLU GEÇMİŞ

“Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hakim olduğunu kaydetmiştir. Preveze Deniz Zaferi gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkan ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır. Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir.”

HAZIR OL CENGE, İSTER İSEN SULHU SALAH

"Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz. ‘Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah’ diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz."

‘PREVEZE DENİZ ZAFERİ AKDENİZ’İ TÜRK GÖLÜ YAPTI’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mesajında, Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren Preveze Deniz Zaferi’nin, Türk donanmasına mükemmel komuta eden ve denizcilik usullerine en üst seviyede vakıf kaptanlarımız ve kahraman leventlerimizin muharebe yetenekleriyle kazanıldığını belirterek şöyle dedi: “Türk denizcilik tarihinin müstesna sayfalarına adları yazılan ve dünya denizcilik tarihine damga vuran bahriyelilerimizin başarılarından ilham alan Deniz Kuvvetlerimiz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakâr personeliyle ‘Mavi Vatanımız’da etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirmekte, aynı zamanda dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına katkı sağlamaktadır. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri projelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir.”