"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 20:02

Silahlı insansız deniz aracı MARLİN 100 EW, elektronik harp yetenekleriyle donatılmış olarak SMASH 200/12.7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı. ASELSAN ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen MARLİN 100 EW, SMASH 200/12,7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının katkısıyla hayata geçirilen MARLİN 100 EW'nin elektronik harp yetenekleriyle donatılmış, silahlı ve insansız bir deniz platformu olarak başarıyla test edildiğini belirtti.

Mavi vatanın yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı

Uzaktan komutalı SMASH silah sistemi, yüksek hassasiyetli hedef angajmanı ve otonom seyir kabiliyetiyle MARLİN'in denizlerde caydırıcılığın yeni adresi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 40. yılında ortaya konan bu başarı, yerli ve milli üretim anlayışımızın mavi sulardaki yansımasıdır. Başta ASELSAN ve Sefine Tersanesi olmak üzere, bu platforma katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve sahada alın teriyle bu sürece omuz veren çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yolumuz 'Mavi Vatan'dır. Gücümüz, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir."

MARLİN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olma özelliği taşıyor.

