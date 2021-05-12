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Gündem
Hande NAYMAN- Seyfi GÜL / DHA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Mavi vatan'ın muhafızı

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‘Mavi vatan'ın muhafızı

Türkiye'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında inşa edilen 4'üncü milli gemi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ‘mavi vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için hazır bekletiliyor. 

TCG Kınalıada Korveti yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalar ile yarışabilecek yazılımlarla donatıldı. Kınalıada'nın tam boyu 99.5, genişliği ise 14.4 metre. 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3.9 metre draftıyla 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumunda kısıtlı hareket kabiliyetine sahip olan TCG Kınalıada Korveti, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı ekipmanına sahip olacak şekilde dizayn edildi. 

‘Mavi vatanın muhafızı

LOGOSUNDA ÇOK ANLAM GİZLİ

Kınalıada'nın logosunda milli mücadelenin 100'üncü yılı olan 2019'da hizmete girmesi dolayısıyla kalpaklı Atatürk görseli var. 16 yıldız, büyük Türk devletlerini; roket milli güdümlü mermi ‘Atmaca'yı, amblemi çevreleyen halat ise personelin birbirine olan bağlılığını sembolize ediyor.

‘Mavi vatanın muhafızı

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