‘Mavi vatan'ın muhafızı

TCG Kınalıada Korveti yerli silah sistemleri, savunma teknolojileri ve gelişmiş donanmalar ile yarışabilecek yazılımlarla donatıldı. Kınalıada'nın tam boyu 99.5, genişliği ise 14.4 metre. 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3.9 metre draftıyla 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumunda kısıtlı hareket kabiliyetine sahip olan TCG Kınalıada Korveti, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı ekipmanına sahip olacak şekilde dizayn edildi.

LOGOSUNDA ÇOK ANLAM GİZLİ

Kınalıada'nın logosunda milli mücadelenin 100'üncü yılı olan 2019'da hizmete girmesi dolayısıyla kalpaklı Atatürk görseli var. 16 yıldız, büyük Türk devletlerini; roket milli güdümlü mermi ‘Atmaca'yı, amblemi çevreleyen halat ise personelin birbirine olan bağlılığını sembolize ediyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara