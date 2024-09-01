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Mavi Vatan’ın milli güçleri

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Mavi Vatan#Müren Savaş Yönetim Sistemi
Mavi Vatan’ın milli güçleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin gemi ve denizaltılarında kullanılan milli sistemlerin ayrıntılarını paylaştı. Bakan Kacır’ın paylaştığı içerik videosunda Müren Savaş Yönetim Sistemi’nden, Su Üstü Savaş Yönetimi’ne kadar birçok kritik teknolojiyle ilgili bilgiler yer aldı.

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Bakan Kacır sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Milli Teknoloji Hamlesi ile Mavi Vatan’a güç katıyoruz. Gemilerimizde ve denizaltılarımızda millî sistemlerimiz var. Türkiye’nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile Mavi Vatan’da Tam Bağımsız Türkiye.” 

NELER VAR

İŞTE O TEKNOLOJİLER:

Mavi Vatan’ın milli güçleri

 

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- DENİZALTI TAKTİK SİMÜLATÖRÜ: Keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesini sağlayan yüksek sadakatli ve gerçek zamanlı bir sistem.

- MÜREN SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ: Denizaltılarımızda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi, milli torpidomuz AKYA dahil modern ağır torpidolar ateşleme ve güdebilmeyi sağlıyor.

- SU ÜSTÜ ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMİ: Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapabilme kabiliyeti.

- TAŞINABİLİR ATIŞ KONTROL BİRİMİ: Torpidoları platformdan bağımsız ve ateşleme imkanı sunan taşınabilir atış kontrol sistemi.

- DENİZALTI BATARYA İZLEME SİSTEMİ: Batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve akım değerlerinin anlık izlenmesini sağlıyor.

- DENİZALTI İNTERSEPT BATARYA İZLEME SİSTEMİ: Aktif sonar transmisyonlarının tespit, analiz ve konumlandırmasını gerçekleştiriyor.

- TORPİDOYA KARŞI TAKTİK SİMULATÖR: Torpido tehdidi altında akustik aldatıcı/karıştırıcılarla savunmayı sağlayan taktiklerin geliştirildiği simülasyon.

- MANYETİK İZ ÖLÇÜM VE GİDERME SİSTEMLERİ: Deniz mayınlarına karsı korunma amacıyla gemilerimizin manyetik alanını baskılayan ve güvenli seviyeye indirgeyen gemi üstünde ve karada yer alan teknolojiler.

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#Mehmet Fatih Kacır#Mavi Vatan#Müren Savaş Yönetim Sistemi

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