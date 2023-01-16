Mavi Vatan’ın ‘Karakız’ı

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, namı diğer 'Karakız'lar, Deniz Kuvvetlerimizin en caydırıcı unsurlarından biri. Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, ülkemizin huzur ve güvenliği için havada, karada, denizde ve her yerde. Bazen göremeseniz de hep sizinle” denildi.Bakanlık’tan paylaşılan görüntüde ise ‘Karakız’ mürettebatının telsiz konuşmaları, denizaltının göreve hazırlanması ve mürettebatın açıklamaları yer aldı.

HER AN HAZIR

Denizaltı komutanı görevlerine ilişkin, “Bizlerin ana görevi Türkiye'nin çevre denizlerinde, Mavi Vatan'da deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak ve her an harbe hazır bulunmaktır. Bizler de denizlerin altında, derinliklerde her an verilecek görevlere hazır şekilde dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanında başarıyla yerine getirme yeterliliğine sahibiz. Sahip olduğumuz modern sensör sistemleri ve millileşen cihaz ve sistemlerle de ateş gücümüzde oldukça caydırıcı bir platformuz” dedi.

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