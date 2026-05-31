‘Mavi Vatan’ın dijital gözcüsü

BLUEVISION adı verilen sistemin en dikkat çekici özelliği radarın kör kaldığı veya tespit etmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve suüstündeki insan gibi unsurları gerçek zamanlı konumlandırabilmesi. Sistem bir nevi çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel uyarılarla destekleyen “dijital gözcü” görevi görüyor. BLUEVISION’ın büyük ticari gemilerden lüks yatlara, insansız deniz araçlarından askeri platformlara kadar geniş bir yelpazede hizmet vermesi, deniz emniyetini en üst düzeye çıkarması hedefleniyor.

Modüler yapısıyla kolay entegrasyonu da mümkün kılan sistem, gelişmiş bilgisayarlı görü ve akıllı füzyon teknolojileri üzerine inşa edildi. Donanım tarafında termal ve gündüz kameraları, yüksek işlem gücüne sahip yapay zekâ işleme ünitesi ve dokunmatik görüntüleme paneli barındırıyor. Ayrıca gece ve gündüz şartlarında tam performansla çalışma kapasitesine sahip bulunuyor, canlı video akışı üzerine dijital verilerin bindirilmesiyle operatöre anlık bilgi sunumu sağlıyor.