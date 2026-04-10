Mavi Vatan’dan 3 denizde güç gösterisi

Mavi Vatan 2026 Tatbikatı kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra ‘Asimetrik tehdit altında liman çıkışı’, ‘Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası’, ‘Çok sığ suda mayın karşı tedbirleri harekâtı’, ‘Seri atımlı toplarla su üstü atışları’, ‘Kara bombardımanı atışları’, ‘Mayın karşı tedbirleri harekâtı’, ‘Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası’, ‘Muharip olmayanların tahliyesi’, ‘Su üstü atışları’, ‘Denizaltı savunma harbi eğitimleri’ gerçekleştirildi.

CAYDIRICILIK MESAJI

Mavi Vatan Tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin eş zamanlı, çok cepheli ve “çok tehditli ortamda” harekât kabiliyetini test ettiği önemli bir platform olarak görülüyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i aynı anda kapsamasıyla Türkiye’nin geniş bir deniz sahasında operasyon yapabilmesi açısında da önemi bir caydırıcılık mesajı taşıyor. “Mavi Vatan” sadece bir tatbikat olmanın ötesinde ayını zamanda Türkiye’nin deniz yetki alanları ve enerji-jeopolitik vizyonunu ifade eden kritik bir stratejiyi içeriyor. 2019’dan beri yapılan Mavi Vatan tatbikatı da bu doktrinin sahaya yansıması olarak değerlendiriliyor.

ÇOK TEHDİTLİ ORTAM

Mavi Vatan tatbikatında Deniz Kuvvetleri Karargâhı ile bağlı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare kabiliyetini sahada test etmek ve geliştirmek amaçlanıyor. Tatbikatla birlikte deniz unsurlarının harekâta hazırlık seviyesinin artırılması, karargâh personeli ile görev alan birliklerin çok tehditli bir ortamda muhakeme, öngörü ve hızlı karar verme yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi de tatbikatın önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın İyimserliğe devam Haberi görüntüle

120 GEMİ 15 BİN PERSONEL

- MAVİ VATAN-26 Tatbikatı’na; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 50 hava aracı ile yaklaşık 15 bin personel katıldı. Tatbikatta 1 Amfibi Hücum Gemisi, 12 Fırkateyn, 4 Korvet, 14 Hücumbot, 8 Denizaltı, 8 Mayın Avlama Gemisi, 16 Karakol Gemisi, 20 Amfibi Çıkarma Gemisi, 29 Yardımcı Sınıf Gemi, 5 İDA, 2 Sahil Güvenlik Gemisi, 6 Sahil Güvenlik Botu ile 50 Hava aracı; 5 D/K Uçağı, 3 Genel Maksat Uçağı, 1 AB-212, 7 SH-70, 4 AH-1W, 24 S/İHA, 1 Ağır Yük Nakliye Helikopteri, 3 Genel Maksat Helikopterleri, 2 Taarruz Uçağı yer aldı.

TB3’TEN DENİZDE İLK: İDA’YI AVLADI

- TCG ANADOLU gemisinden havalanan Bayraktar TB3, kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nı (İDA) başarıyla imha etti. Bu operasyonla TB3, deniz üzerindeki bir İDA’yı ilk kez etkisiz hale getirmiş oldu.