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‘Mavi Vatan’da zamanla yarış

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#Türkiye Ve KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı#TCG Kocatepe#Teğmen Caner Gönyeli
‘Mavi Vatan’da zamanla yarış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda dost ateşiyle batan ‘TCG Kocatepe’ gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli’nin anısına her yıl düzenlenen arama kurtarma tatbikatının 20’ncisi KKTC’de gerçekleştirildi. Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katıldığı tatbikat kara ve deniz olmak üzere iki aşamada yapıldı. Kara safhasında, senaryo gereği Beşparmak Dağları’nda zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki yolcuları arama ve kurtarma faaliyeti yapıldı.

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GÖÇMENLER KURTARILDI

Tatbikatın ikinci aşamasında ise Doğu Akdeniz’de kuru yük gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir ticari yatın çarpışması sonucu yardım bekleyen göçmenler kurtarıldı. Tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’ın yanı sıra Azerbaycan’dan 3, Bangladeş ve Moritanya’dan birer yabancı gözlemci de izledi.

 

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#Türkiye Ve KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı#TCG Kocatepe#Teğmen Caner Gönyeli

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