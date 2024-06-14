‘Mavi Vatan’da zamanla yarış

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GÖÇMENLER KURTARILDI

Tatbikatın ikinci aşamasında ise Doğu Akdeniz’de kuru yük gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir ticari yatın çarpışması sonucu yardım bekleyen göçmenler kurtarıldı. Tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’ın yanı sıra Azerbaycan’dan 3, Bangladeş ve Moritanya’dan birer yabancı gözlemci de izledi.