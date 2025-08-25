×
‘Mavi Vatan’da zafer geçişi

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 07:00

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Türk donanmasının gözde gemileri, İstanbul Boğazı’nda geçit yaptı. Atatürk’ün manevi mirası Savarona Yatı ve TCG Anadolu’nun da aralarında olduğu gemiler, Dolmabahçe Sarayı önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamladı.

TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayan geçit töreni, Sarıyer merkez ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli-Bebek hattı, Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergâhında vatandaşlarca takip edildi.

‘Mavi Vatan’da zafer geçişi

Atatürk’ün yatı Savarona büyük ilgi topladı.

Boğaz geçişine Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TGC Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar gemileri ve TCG Hızırreis denizaltısı katıldı.

21 PARE TOP ATIŞI

Ellerinde Türk bayrakları ile sahilde toplanan her yaştan İstanbullu geçit törenini izledi. Gemileri ve gemilerdeki subayları alkışlayan vatandaşlar cep telefonlarıyla da kayıt yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve 7 gemiyle icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden takip etti. Gemilerdeki askeri mürettebat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Dolmabahçe’de 21 pare top atışı ve denizcilere özgü selamlama şekli olan çimariva ile selamladı. Çalışma ofisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebata ve tören vesilesiyle gemide bulunan vatandaşlara el salladı. Selamlama esnasında TCG Anadolu gemisinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma Bakanım, bütün Kuvvet Komutanlarım, hep birlikte şu anda sizleri selamlıyoruz” dedi.

‘Mavi Vatan’da zafer geçişi

Vatandaşlar “Zafer Geçişi’ni coşkuyla izledi.

ERDOĞAN’A ÇİMARİVA SELAMI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu ile beraberindeki gemiler İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında (gemi personelinin tekne boyunca yan yana dizilip verdiği selam) bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da gemileri el sallayarak selamladı. Erdoğan, geçit sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefonda görüştü.

‘Mavi Vatan’da zafer geçişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya paylaşımında “Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı’nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali” dedi.

‘Mavi Vatan’da zafer geçişi

BALON UÇURULDU

Bu sırada TCG Anadolu gemisindeki çocuklar kırmızı-beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Ellerinde Türk bayrağı ve TEKNOFEST flaması bulunan gençler, üzerinde “Mavi Vatan 30-31 Ağustos 2025 İstanbul Tersanesi Komutanlığı” yazan ve #milliteknolojihamlesi etiketi bulunan pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Emine Erdoğan’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen geçiş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gemileri selamlamasının ardından sona erdi.

‘Mavi Vatan’da zafer geçişi

BAYRAĞINI ALAN GELDİ

Tören öncesinde Türk Yıldızları ve Solotürk gösterileri gerçekleşti. Coşkulu kutlamaya Türk bayrağını alıp gelen vatandaşlar da sahil kenarlarından ortak oldu.

‘Mavi Vatan’da zafer geçişi

 

 

