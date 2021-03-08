Mavi Vatan’da milli silahların gövde gösterisi

Tatbikata damgasını vuran ise kullanılan milli silahlar oldu. Tatbikatın belki de en önemli denemelerinden biri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA), Roketsan’ın geliştirdiği yeni nesil lazer güdümlü MAM-L füzelerini ateşlemesiydi. MAM-L 15 kilometre uzaklıktaki su üstü hedefini tam isabetle vurdu.

HAVA KOŞULU FARK ETMİYOR

Roketsan tarafından üretilen MAM’lar yeni özellikleriyle Türk SİHA’larının muharebe zamanında üstünlük sağlamasında önem rol oynuyor. Bayraktar SİHA ile MAM-L uyum içerisinde Türkiye’nin hava üstünlüğünde ciddi, dikkate alınması gereken oyun kurucu özelliğini ortaya koyuyor. MAM-L kullanıldığı hemen her yerde sağladığı yüksek vuruş kabiliyeti, maliyet etkin üretimi ve Türk SİHA’ları ile sağladığı uyumla öne çıkan gözde bir mühimmat. Roketsan, MAM-L’de yaptığı son güncellemeler ile füzenin lazer güdümüyle menzilini 15 kilometreye kadar çıkarmıştı.

Lazer güdümlü MAM, her türlü hava koşulunda operasyon yapma imkanı sağlıyor.

Geçmişte yoğun bulut veya kar-yağmur gibi zorlu hava koşullarında harekâta ara verilirken, artık gündüz veya gece fark etmeden her türlü olumsuz hava koşulunda hedefler son derece hassas lazer güdüm sayesinde tam isabetle vuruluyor.

ANKA İŞARETLEDİ HELİKOPTER VURDU

TATBİKATTA ANKA İnsansız Hava Aracı’nın lazerle işaretlediği bir hedef, SH-70 helikopterinden atılan Hellfire (Cehennem ateşi) güdümlü mermisiyle vuruldu. Bu atış da tam isabetle sonuçlandı.