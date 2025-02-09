Mavi Vatan’a yeni nesil uçak gemisi

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DÜNYA’nın ilk SİHA/İHA gemisi TCG Anadolu’ya sahip olan Türkiye, şimdi de yeni nesil uçak gemisi için kolları sıvadı. 3 Ocak 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılan Savunma Sanayisi İcra Komitesi toplantısında uçak gemisinin tasarım aşamasının başlatılması yönünde karar alındı. Akabinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü’nde 110 personel ile Yerli Uçak Gemisi Çalışma Grubu oluşturuldu.

SAC KESİMİ YAPILDI

Uçuş güvertesi için havacılık sektörünün ileri gelen savunma sanayi firmaları BAYKAR ve TUSAŞ ile yoğun çalışmalar yapıldı. Tekne formları belirlendi, direnç ve sevk analizleri yapıldı. Konsept tasarım aşamaları tamamlandı ve geminin inşa sürecine geçildi. Milli uçak gemisinin inşasında kullanılacak sacların kesimi İstanbul Tersanesi’nde yapıldı. Geminin proje ve yapımında 40’tan fazla savunma sanayisi şirketi görev alacak. Milli uçak gemisinin 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10.1 metre su çekimi, 60 bin ton deplasman ve 50 uçak kapasitesine sahip olması planlanıyor.

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DENİZDE 60 GÜN

Yaklaşık 800 kişilik mürettebatın görev yapabileceği gemi, ikmalsiz 60 gün seyirde kalabilecek. Milli uçak gemisi, Mavi Vatan dışında da açık denizlerde Türkiye’ye stratejik bir üstünlük sağlayacak. Herhangi bir bölgedeki kara üslerine bağımlı olmadan hava operasyonları yapılabilecek. Türkiye’nin etki alanını genişletecek, donanmanın caydırıcılığını artıracak ve denizlerde hava üstünlüğü sağlayacak.

UÇUŞ İZNİNE GEREK YOK

Yeni nesil uçak gemisinin büyük avantajlarından biri de uluslararası sularda seyrederek hiçbir toprak egemenliğine müdahale etmemesi ve böylece üçüncü taraf ülkelerden uçuş izni alma ihtiyacını ortadan kaldırması. Gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu’na kadar kullanılabilecek olan milli uçak gemisi, sadece askeri operasyonlarda değil insani yardım, tahliye operasyonları ve doğal felaketlere müdahale gibi sivil alanlarda da kullanılabilecek. Sağladığı hava desteği ve lojistik kapasite ile çok çeşitli görevleri yerine getirebilecek.

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UÇAK GEMİSİ YAPAN 5. ÜLKE OLACAĞIZ

- Milli uçak gemisinin tamamlanması durumunda Türkiye, ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve Çin’den sonra, 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız olarak tasarlayıp inşa edebilen beşinci ülke olacak. Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’da yerlilik oranı yüzde 70’ti, milli uçak gemisi için ise yerlilik oranı yüzde 80’in üzerinde hedefleniyor.

50 UÇAK KAPASİTELİ

- 50 uçak kapasitesine sahip olması planlanan gemi üzerinde iki adet kalkış, bir adet ise iniş pisti yer alacak. Çok sayıda savaş jeti, İHA/SİHA ve helikopter de konuşlandırılacak. İlk etapta Bayraktar TB3, ANKA 3 ve Kızılelma İnsansız Hava Araçları ve Hürjet’in deniz varyantı konuşlandırılması hedefleniyor.

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ANADOLU’NUN 2 KATI HIZINDA

- 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10.1 metre su çekimi, 60 bin ton deplasmana sahip olması planlanan milli uçak gemisi, TCG Anadolu’nun deplasman ve boyut olarak iki katından daha büyük ve daha hızlı olacak.

SİHA/İHA gemimiz TCG Anadolu