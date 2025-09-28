×
‘Mavi Vatan’a Siper

‘Mavi Vatan’a Siper
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 07:00

Milli imkânlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisi, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan SİPER Projesi kapsamında milli imkânlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisinin test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test faaliyetine ilişkin görüntüleri ‘Başarı Mavi Vatan’da yazıldı’ notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Görgün paylaşımında özetle, “Bu başarıyla kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik. Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümüne anlamlı bir armağan oldu. Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle” dedi. 

