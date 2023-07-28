Mavi Vatan’a kamikaze ‘Çaka’

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İlk defa vitrine çıkan Çaka, ucunda taşıdığı yüklü miktardaki patlayıcıyla hedefine 60 knottan fazla hızla sessizce ilerleyerek azami zayiat ve hasar veriyor.

Kamikaze dalış yapabilen insansız deniz aracı Çaka’nın çalışma sistemini HAVELSAN Alan Uzmanı Göker Oral, IDEF’23’te Hürriyet’e anlattı: “Son yıllarda insansız suüstü araçları farklı yönlere doğru evrildi. Biz de yeni bir konsept geliştirdik.

‘DÜNYADA MUADİLİ YOK’

Araştırdık dünya çapında muadiline rastlamadık. Denemeler var ama bu şekilde değil. Baş tarafında patlayıcı bulunuyor, yüksek süratlerle hedefe çarpıyor ve patlatıyor. En önemli özeliklerinden birisi de dalış yapabilmesi. Sualtında konumunu muhafaza edebiliyor. Belli bir istikamette istikrarlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ciddi bir entegrasyon ve birlikte hareket yeteneğine sahip. Hava destekli savaş yönetim sistemleri ADVENT’le entegre şekilde çalışabilecek. Bu entegrasyonların yanında insanız deniz araçları ve insansız hava araçları gibi birlikte hareket icra edebiliyor olacak.

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AZERBAYCAN İLE KAAN İÇİN İŞBİRLİĞİ

Öte yandan AZERBAYCAN, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN’a ortak oldu. Bu kapsamda Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve TUSAŞ arasında İDEF 23 savunma fuarında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, Azerbaycan’ın Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonunda önemli bir adım olarak da değerlendiriliyor. İki ülke mühendisleri birlikte çalışacak ve KAAN Projesi’ninbazı alt sistemlerin Azerbaycan’da üretilmesi planlanıyor.

SESSİZ VE DERİNDEN

Boyu 8.5, genişliği 3.3 metre olan ve 60 knotun üzerinde hız yapabilen Çaka, sualtında hedefine sessizce yaklaşıyor.