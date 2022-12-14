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Mavi Vatan’a 8’li ‘Sürü İDA’

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#İnsansız Deniz Araçları#SİHA#İHA
Mavi Vatan’a 8’li ‘Sürü İDA’
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 07:00

İHA/SİHA’lardan sonra İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında da dikkat çeken projelere imza atılıyor.

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Bu kapsamda, İDA’ların sürü halinde hareket ettiği projede üçüncü aşamaya geçildi. Proje kapsamında 8 adet İDA, Mavi Vatan’da sürü şeklinde görev icra edebilecek konuma getirildi. Projenin 3’üncü aşmasını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Yüksek otonomi özellikli sürü İnsansız Deniz Araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz. Projenin 3. aşamasında 8’li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA’larda da İHA’lardaki gibi öncü olmak” sözleriyle duyurdu.

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HEDEFE ANGAJE OLUYOR

ASELSAN tarafından geliştirilen ALBATROS-S İDA’lar, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan seyir yapabilen, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebiliyor. ALBATROS-S botları yüksek hız, manevra kabiliyeti ve düşük Radar Kesit Alanı ile Kızılötesi Kesit Alanına sahip. Artırılabilir sürü mimarisi ile dinamik rota planlama gibi özellikleri bulunan ALBATROS-S;keşif, gözetleme, tekli veya çoklu bot ile hedefe angaje olma, SahiL Güvenlik devriye ve taarruz üs ve liman savunmasında görev alabiliyor.

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#İnsansız Deniz Araçları#SİHA#İHA

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