Mavi Vatan savunmasına yeni güç: Sancar Sida

Haberin Devamı

Türk Savunma Sanayii, güvenlik güçlerinin Mavi Vatan savunmasında etkinliğinin artırılması amacıyla yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Sancar SİDA’nın suya indirilmesi Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

İstanbul Tuzla’daki Yonca-Onuk Tersanesi’ndeki törende konuşan Demir, “Silahlı insansız hava araçlarında edindiğimiz başarıyı deniz araçlarında da göstermeyi hedefliyoruz. SİDA’ların entegre operasyon ortamında çalışmaları, bizim için geleceğin harekât ortamına hazırlık açısından çok önemli” dedi.