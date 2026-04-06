×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Mavi Vatan Tatbikatı#Milli Savunma Bakanlığı#Ege Denizi
Mavi Vatan 2026 Tatbikatından nefes kesen görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 17:33

Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen Mavi Vatan 2026 Tatbikatı nefes kesen görüntülerle devam ediyor.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen Mavi Vatan 2026 Tatbikatı'nın devam ettiğini duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mavi Vatan 2026 Tatbikatı kapsamında, seyir ve gemicilik eğitimlerinin yanı sıra 4 Nisan'da 'Asimetrik tehdit altında liman çıkışı', 'Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Çok sığ suda mayın karşı tedbirleri harekatı', 'Seri atımlı toplarla su üstü atışları', 5 Nisan'da 'Kara bombardımanı atışları', 'Mayın karşı tedbirleri harekatı', 'Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Muharip olmayanların tahliyesi', 'Su üstü atışları', 'Denizaltı savunma harbi eğitimleri' gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Ayrıca 6 Nisan'da 'Kara bombardımanı atışları', 'Amfibi hücum harekatı eğitimleri', 'ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların muhabere rolesi olarak kullanımı', 'Hava savunma harbi eğitimleri' gerçekleştiriliyor. 7 Nisan'da ise 'Denizde akaryakıt ikmali', 'Amfibi hücum harekatı eğitimleri', 'Denizaltı savunma harbi eğitimleri', 'Karadeniz'de sürüklenen mayının tespiti ve imhası', 'Hava temaslarının takibi ve hava savunma eğitimi' icra edilecek.
BAKMADAN GEÇME!