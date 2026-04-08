Mavi Vatan-2026, Karadeniz Ege ve Doğu Akdeniz’de

#Mavi Vatan Tatbikatı#Akdeniz Tatbikatları#Amfibi Harekat
Mavi Vatan-2026, Karadeniz Ege ve Doğu Akdeniz’de
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın faaliyet ve eğitimlerle devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan emin ellerde. 3-9 Nisan 2026 Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz; Mavi Vatan-2026 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri Karargâhı ile kuvvete bağlı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, unsurların harekâta hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Ayrıca diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedeflenmektedir" denildi.

Mavi Vatan-2026, Karadeniz Ege ve Doğu Akdeniz’de

Tatbikat kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin, “Denizde akaryakıt ikmali, Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri, Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası, hava temaslarının takibi ve Hava Savunma Eğitimi icra edildi” bilgisi verildi. 

Mavi Vatan-2026, Karadeniz Ege ve Doğu Akdeniz’de

 

#Mavi Vatan Tatbikatı#Akdeniz Tatbikatları#Amfibi Harekat

