Mavi Vatan-2026, Karadeniz Ege ve Doğu Akdeniz’de

Haberin Devamı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan emin ellerde. 3-9 Nisan 2026 Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz; Mavi Vatan-2026 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri Karargâhı ile kuvvete bağlı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, unsurların harekâta hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Ayrıca diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedeflenmektedir" denildi.

Haberin Devamı

Tatbikat kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin, “Denizde akaryakıt ikmali, Amfibi Hücum Harekatı Eğitimleri, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri, Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası, hava temaslarının takibi ve Hava Savunma Eğitimi icra edildi” bilgisi verildi.