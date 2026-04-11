Mavi Vatan-2026 başarıyla tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizlerdeki gücümüz, milletimizin güvenliğinin sarsılmaz teminatıdır. Türkiye’nin denizlerdeki kararlılığını ve caydırıcı gücünü ortaya koyan Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatın fiili atışlı safhasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, MKE A.Ş. Genel Müdürü İlhami Keleş, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile TCG Anadolu'dan takip etti. Su üstü unsurları, denizaltılar, hava unsurları ve harekat merkezleri arasındaki kusursuz eş güdüm; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hazırlık seviyesini ve milli imkânlarla desteklenen operasyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam ediyor" denildi.

