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Mavi turda çuvala dolanan deniz kaplumbağasını görüp, kurtardı

#Antalya#Doğa#Deniz
Mavi turda çuvala dolanan deniz kaplumbağasını görüp, kurtardı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yat kaptanı ve turizmci İlyas Kahraman, müşterileriyle çıktığı mavi yolculukta, denizde çuvala dolanmış deniz kaplumbağasını kurtardı. Kahraman, yarasını tedavi ettiği kaplumbağayı tekrar denize bıraktı.

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Kahraman, 'Elips' adlı 26 metre uzunluğundaki tekneyle çıktığı mavi turda Kekova'ya uğradı. Öğle yemeği sonrası yatla Kekova bölgesindeki Aperlai Antik Kenti'ne geçen Kahraman, burada denizin içinde bir çuval gördü. İlyas Kahraman, kirlilik yapmaması için denize çapa uzatarak çuvalı çıkarmaya karar verdi. Çapayla çektikleri çuvala deniz kaplumbağasının dolandığını fark eden Kahraman, onu yata çıkardı. Çuvaldan kurtarılan ve yarası olduğu görülen hayvan İlyas Kahraman tarafından pansuman yapılarak, yeniden denize bırakıldı.

İlyas Kahraman, "Çuvala yaklaşınca içinde bir canlı olduğunu gördüm. Müşterilerin de yardımı ile çuvalı yata çektik. Çuvala dolanmış bir küçük caretta caretta vardı. Carettayı çuvaldan kurtardık. Önce su ile yıkadık, vücudunu temizledik. Yarası vardı. Yarayı temizleyerek, pansuman yaptık. Krem sürerek, bir süre dinlendirdikten sonra Akdeniz'in mavi sularına bıraktık. Müşterilerimle onu tekrar yaşama döndürmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

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#Antalya#Doğa#Deniz

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