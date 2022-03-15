Mavi tik nedir, nasıl alınır? Twitter ve instagram'da mavi tik almak için gerekenler

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Twitter ve instagram'da mavi tik almak herkes için geçerli bir durum olmamakla birlikte, mavi tik almak için gerekli bazı özelliklere sahip olmak gerekiyor. Peki, mavi tik almak için ne gerekli? İşte Twitter ve instagram'da mavi tik almanın şartları...

Instagram'da Mavi Tik Almak İçin Gerekli Şartlar

İnstagram’da mavi tik almak istiyorsanız, bazı şartları yerine getirmelisiniz. Bunlar;

Otantik: Gerçek bir kişi, kayıtlı bir işletme veya marka olduğunuzu kanıtlamanız gerekecek,

Benzersiz: Kişi veya işletme başına yalnızca bir hesap doğrulanabilir,

Halka açık: Özel bir Instagram hesabınız varsa doğrulanamazsınız,

Tamamlayınız: Biyografiniz eksiksiz olmalı, bir profil resminiz olmalı ve en az bir gönderi oluşturmuş olmalısınız,

Dikkate değer: Instagram'ın işleri biraz daha az siyah beyaz yaptığı yer burasıdır. Adınız "iyi biliniyor" ve "çok aranıyor" ise dikkate değer olarak görülüyorsunuz. Bu, bir başvuru yapmadan önce bu kutuyu işaretlediğinizden% 100 emin olamayacağınız anlamına gelir.

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Instagram'da Mavi Tik Nasıl Alınır?

1. Adım

Profilinize gidin ve üç çizgi simgesine tıklayın,

2. Adım

Ayarlar> Hesap> Doğrulama iste'yi tıklayın,

3. Adım

Bilgilerinizi doldurun,

Yasal adınızı, "bilinen" adınızı (varsa) ve kategorinizi veya sektörünüzü vermeniz gerekecektir. Ayrıca kimliğin fotoğrafını göndermeniz gerekir. Ayrıca pasaport veya sürücü belgesi eklemelisiniz.

4. Adım

Gönder'e dokunun ve tamamladınız!

Instagram başvurunuzu inceleyecek ve bir hafta içinde size geri dönecektir. Başarıyla doğrulanıp doğrulanmadığınızı bildirimler sekmenizden öğreneceksiniz.

Başarısız olursanız, 30 gün sonra doğrulama için tekrar başvurabilirsiniz.

Twitter'da mavi tik nasıl alınır?

Mavi tık, hesabın orjinal olduğunun bir göstergesidir. Arama sonuçlarında hesap adının yanında yer alır. Daha önce Twitter'da bu işlem farklı bir şekilde yapılıyordu. Ancak bunun için artık Twitter'dan başvuru yapılabiliyor.

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Twitter'da mavi tik almak için de e-posta hesabı ve telefon numarası ile onaylanmış bir hesaba sahip olunmalı. Bunun yanı sıra Twitter tarafından sunulan kategorilerden birinde yer alınması gerekiyor.

Bilgileriniz temel yeterlilikleri karşılıyorsa 'Ayarlar' sekmesinden 'Hesap' bölümünden başvuru sekmesi karşınıza çıkacak. Tabii, bu güncelleme aşamalı olarak yayınlandığı için başvuru sekmesini ilerleyen zamanlarda görebilirsiniz. Daha sonra başvuru formunda gerekli bilgileri doldurarak süreci tamamlayabilirsiniz.