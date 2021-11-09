‘Mavi otobüs’ Kocaeli’nde

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Bölgeye özel hazırlanmış eğitim sunumları, dijital oyunlar, kısa filmler ve farkındalık faaliyetleriyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve çarpan etkisiyle bölge halkının bilgilenmesi sağlanacak.

60 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞACAK

Mavi Nefes Eğitim Otobüsü 3 yıl sürecek olan proje süresince Marmara Bölgesi’ndeki 7 ili dolaşacak. 8-12 Kasım tarihleri arasında Kocaeli’de İzmit Kent Meydanı’nda öğrencilerle buluşacak olan eğitim otobüsünde 280 öğrenciye ‘sıfır atık’ bilinciyle robotik kodlama ve üretim beceri atölyeleri eğitimi verilecek. Mavi Nefes Eğitim Otobüsü daha sonra İstanbul Anadolu Yakası (Kadıköy-Üsküdar)’da ve Bursa’da olacak. Otobüsün gelecek yıl Tekirdağ, İstanbul Avrupa Yakası ve Çanakkale, son yıl ise Yalova ve Balıkesir’de öğrencilere eğitim vermesi planlanıyor. Etkinlikler İstanbul’da ikişer hafta sürecekken diğer illerde bu süre bir hafta olacak. Projeyle Marmara Bölgesi’nde 7 ilde 60 bin öğrenci ve 4 bin öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

‘GELECEĞE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

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Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, açılış konuşmasında, “Yakın zamanda yaşamış olduğumuz Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, çevre kirliliğinin hayatımıza ne kadar çok yansıdığını gösterdi. İş dünyasından, kamuya, çocuklardan başlayarak, gencinden yaşlısına toplumun tamamı ortak bir paydada buluşarak çevresini korumak zorundadır. Yarınlara sahip çıkmak için bugünümüze sahip çıkmak ve çevremizi korumak zorundayız. Mavi Nefes Projesi de bu amaca en güzel şekilde katkı sağlıyor” dedi.



