Mavi Marmara mağduruna 150 bin TL

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Osman Atalay, 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye insani yardım götürdükleri sırada İsrailli askerlerin saldırısına uğradı. Zorla İsrail’in Aşdod Havalimanı’na indirilen Atalay, limanda kamera eşliğinde sorguya alındı. İbranice evraklara imza atması istendi. Rızası olmadan parmak izi alındı, fotoğrafı çekildi. Hâkim karşısına çıkarılmadan, 2 gün bir cezaevinin hücresinde bekletildi ve sürekli yüksek voltajlı elektriğe maruz bırakılarak uyuması engellendi. Sürekli ışıkları açık olan hücrede psikolojik baskıya maruz bırakılan Atalay, ardından Türkiye’ye sınır dışı edildi.

Osman Atalay’ın avukatı Gülden Sönmez, “Müvekkilimin toparlanması ve olağan hayatına dönmesi hayli zaman almıştır. Bu nedenle 150 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte Maliye Hazinesi’nden tahsilini istiyoruz” dedi.



HAKSIZ MUAMELE

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Maliye Hazinesi’nin avukatı ise olayın zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, 150 bin lira tazminatın faiziyle Maliye Hazinesi’nden alınarak Atalay’a ödenmesine hükmetti.