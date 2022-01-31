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Mavi Marmara mağduruna 150 bin TL

#Mavi Marmara#İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi#Osman Atalay
Mavi Marmara mağduruna 150 bin TL

Mavi Marmara gemisinden İsrailli askerlerce cezaevine götürülüp işkence gören İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi ve araştırmacı-yazar Osman Atalay, Maliye Hazinesi’ne açtığı davayı kazandı. Türkiye ile İsrail devleti arasında yapılan anlaşmayı dikkate alan mahkeme, Maliye Hazinesi’nin Osman Atalay’a 150 bin lira manevi tazminatı faiziyle ödemesine hükmetti.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Osman Atalay, 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye insani yardım götürdükleri sırada İsrailli askerlerin saldırısına uğradı. Zorla İsrail’in Aşdod Havalimanı’na indirilen Atalay, limanda kamera eşliğinde sorguya alındı. İbranice evraklara imza atması istendi. Rızası olmadan parmak izi alındı, fotoğrafı çekildi. Hâkim karşısına çıkarılmadan, 2 gün bir cezaevinin hücresinde bekletildi ve sürekli yüksek voltajlı elektriğe maruz bırakılarak uyuması engellendi. Sürekli ışıkları açık olan hücrede psikolojik baskıya maruz bırakılan Atalay, ardından Türkiye’ye sınır dışı edildi.

Osman Atalay’ın avukatı Gülden Sönmez, “Müvekkilimin toparlanması ve olağan hayatına dönmesi hayli zaman almıştır. Bu nedenle 150 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte Maliye Hazinesi’nden tahsilini istiyoruz” dedi.

HAKSIZ MUAMELE

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Maliye Hazinesi’nin avukatı ise olayın zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, 150 bin lira tazminatın faiziyle Maliye Hazinesi’nden alınarak Atalay’a ödenmesine hükmetti.

 

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#Mavi Marmara#İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi#Osman Atalay

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