Mavi kod nedir, ne demek? Hastanelerde mavi kod anlamı

Haberin Devamı

Hastane acil kodları tüm dünyada kullanılmakta olan bir sistemdir. Renklere göre ayrılan acil kodları, öncelikli hasta ve atılması gereken adımlar konusunda hızlı aksiyon alınmasına olanak tanıyor. Dünya çapında bu kodların genellikle belirli bir kısmı kısmı aktif olarak kullanılmaktadır. Peki, mavi kod ne demek? İşte, o detaylar

MAVİ KOD