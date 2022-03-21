Mavi kod nedir, ne demek? Hastanelerde mavi kod anlamı

Hastane acil kodları tüm dünyada kullanılmakta olan bir sistemdir. Renklere göre ayrılan acil kodları, öncelikli hasta ve atılması gereken adımlar konusunda hızlı aksiyon alınmasına olanak tanıyor. Dünya çapında bu kodların genellikle belirli bir kısmı kısmı aktif olarak kullanılmaktadır. Peki, mavi kod ne demek? İşte, o detaylar
MAVİ KOD
- Acil müdahale gerektiren, kalp veya solunum durması durumlarında kullanılır.
- Bu durumlarda eldeki çok kısıtlı müdahale zamanını hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu gerçekleştirmek gerekir. Mavi kod durumlarında hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi amacıyla uzman müdahalesi için sadece 2-5 dakikalık süre bulunur.
- İlk olarak Kansas Bethany Tıp Merkezinde kullanılmaya başlanmıştır.
- Mavi Kod durumu sırasında yapılacakların ve sorumlulukların tespiti için hastanenin Mavi Kod Prosedürü bulunur.
- Müdahalenin etkin olabilmesi için hastanenin Mavi Kod Noktaları'nda acil müdahale ekipmanları bulunur.
- Uzmanlara hızlı ve etkin bildirilebilmesi ve olay kayıtlarının tutulabilmesi için genellikle teknoloji ürünlerinden oluşan bir Mavi Kod Sistemi kullanılır.
- Genelde kolay olması için dahili telefon kodu 2222 olarak belirlenir.