Vatandaşlıktan çıkma izniyle yine Türkiye'deki vatandaşlık konusunda gerekli işlemler için kolaylık sağlamak adına mavi kart verilir. Bu konuda tanınan statüyü resmi bir konuma getirmek için, verilen mavi kart talep dilekçesi nasıl yazılacak pek çok kişi merak etmektedir.

Mavi Kart Talep Dilekçesi Türkçe Nasıl Yazılır?

Yurtiçi ilçe nüfus müdürlükleri ve yurtdışında ise dış temsilciliklerden mavi kart talep dilekçesi elde edilebilmektedir. Hazır olarak alınacak talep dilekçesi üzerinde yer alan belli başlı bazı kısımlar Türkçe şekilde yazılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ilgili başkonsolosluğu adına gerçekleştirilen mavi kart talep dilekçesi içerisinde bazı bölümler bulunmaktadır.

- Adı soyadı,

- Doğum yeri,

- Doğum tarihi,

- Medeni hali,

- Uyruğu,

- Yerleşim yeri adresi,

Bu kısımlar Türkçe doldurulmalı ve İsim soy isim ile beraber imza eşliğinde tamamlanmalıdır. Daha sonra ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru gerçekleştirilerek mavi kart talep dilekçesi ulaştırılabilir. Yapılan inceleme ve kriterler doğrultusunda onay çıktığında kişi mavi kart sahibi olmaktadır.

Mavi Kart Nasıl Talep Edilir?

Mavi kart talebi için belli başlı bazı unsurları aşamalı şekilde gerçekleştirmek gerekir. Bunlar içerisinde gerekli belge ve evraklar ile beraber başvuru yapılacak yer de bulunmaktadır.

- Mavi kart talep dilekçesi,

- En fazla 6 aylık beyaz fon üzerine çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- Yabancı ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi veya pasaport,

Bu belgeler hazır edilerek ilgili makamlara başvuru yapılabilmektedir. Türkiye'de ilçe nüfus müdürlükleri ile beraber yabancı ülkede dış temsilcilikler üzerinden başvuru gerçekleştirmek mümkün.

Mavi Kartı Kimler Alabilir?

Doğumdan itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup vatandaşlıktan çıkma izni talep eden kişilere mavi kart verilmektedir. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kaybedilir ancak belli başlı bazı haklar, ülke sınırları içerisinde hala kullanılabilir.