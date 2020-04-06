Mavi karta sahip olan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarken aynı zamanda belli başlı bazı haklara sahip olabilmektedir. Bu haklar içerisinde aynı zamanda nikah işlemleri söz konusudur. Verilmiş olan belli başlı bazı kriterler yerine getirilmek suretiyle, mavi karta sahip olan kişiler Türkiye'de nikah kıyabilir.

Mavi Kart Sahibi Olanlarda Nikah İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Mavi karta sahip olan kişiler Türkiye'de çalışma ve oturma iznine sahip olabilmektedir. Diğer yandan seçme ve seçilme hakkı ile beraber askerlik gibi yükümlülükleri bulunmaz. Genelde başka bir ülke vatandaşı olan ve çifte vatandaşlığı bulunmayan gurbetçiler için, mavi kart en önemli seçenekler arasında yer alır. Bu doğrultuda mavi kart sahibi olanlar nikah işlemlerini, aynı şekilde gerekli prosedürler doğrultusunda yapma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda ilgili müdürlükleri başvuru yapmak suretiyle gerekli belgeler ve evraklar hazırlanarak, mavi kart sahibi olan kişiler nikah için başvuru yapabilmektedir.

Mavi Kart Sahibi Olanlarda Nikah İşlemleri İçin Evraklar Nelerdir?

Mavi kart sahibi gurbetçilerin nikah işlemleri için gerekli bazı kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Özellikle bu kriterler doğrultusunda aynı şekilde evrakların eksiksiz biçimde tam hazırlanması gerekir.

- Evlenme beyannamesi,

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

- Beyaz fon üzerine çekilmiş son 6 ay için vesikalık fotoğraf,

- Nikah sağlık raporu,

Her iki çiftin de bu evrakları eksiksiz şekilde hazırlanması gerekmektedir. Daha sonra nikahın yapılacağı yerdeki belediyeye başvurmak suretiyle nikah tarihi alınabilir.

Mavi Kart Sahibi Olanlarda Nikah Hakkı

Mavi kart sahibi olanlar nikah hakkı elde edebilmektedir. Türkiye vatandaşlığından izinli olarak çıkarak mavi kart elde eden kişiler, gerekli nikah işlemleri için prosedürleri ve evrakları tamamlamak suretiyle başvuru yapabilmektedir.