Mavi Kart Nedir? Mavi Kart Başvurusu Nasıl Ve Nereye Yapılır?

Yurtdışında yaşayan ya da yurtdışında yaşamayı düşünen Türk vatandaşlarını ilgilendiren en önemli resmi belgelerden biri mavi karttır.

Mavi Kart Nedir?

Mavi kart, doğumla Türk vatandaşlığını kazanan, çıkma izni almak kaydı ile Türk vatandaşlığından çıkanlar ve bu kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28.maddesi uyarınca altsoylarına verilen, söz konusu maddede yer alan haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi bir belgedir.

Mavi Kart Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Mavi kart başvurusu yapmak isteyen vatandaşların yanlarında bulundurması gereken belgeler;

- Başvuru dilekçesi

- Yabancı Kimlik Belgesi

- 2 adet fotoğraf

Yabancı kimlik belgesine sahip olanlar pasaport ile de başvuru işlemini gerçekleştirebilirler. Mavi kart almak isteyen ve yurtdışında yaşamakta olan vatandaşlar yurtdışı temsilciliklerine başvuruda bulunabilirler. Yurt içinde yaşamakta olanlar ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine mavi kart almak için başvuruda bulunabilirler.

Mavi Kartlılar Kütüğü

Doğum ile Türk vatandaşlığını kazanıp sonra çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler ile bu kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28.maddesi uyarınca belirtilen altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütük Mavi Kartlılar Kütüğü olarak isimlendirilir.

Kimler Mavi kart Başvurusu Yapamaz?

- Türk vatandaşlığından ıskat edilen yani çıkartılan kişi, mavi kart başvurusu yapma ve alma işlemlerini gerçekleştiremez.

- Seçme hakkını kullanmak sureti ile Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler, mavi kart kütüğü için başvuru yapamaz.

- Anne ve babasından herhangi biri halen Türk vatandaşlığını muhafaza eden ergin olmayan çocuklar, mavi kart kütüğüne kaydedilemez. Aile kütüklerine kaydedilmeleri gerekir.

- Çıkma izni verilen anne ya da babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler, mavi kartlılar kütüğüne kaydedilemez.

- Çıkma izni almak sureti ile Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler mavi kartlılar kütüğüne kaydedilemez.