Mavi kart; Türk vatandaşlığını doğumla kazanmış, Türk vatandaşlığından çıkma izni ile çıkmış ve vatandaşlıktan çıkan kişilerin alt soylarına verilmektedir. 3. dereceye kadar olan altsoyların bu karttan faydalanabilmesi için soy bağını belgelendirmesi gerekmektedir.

Mavi Kart Emeklilik Şartları Nelerdir?

Mavi kart ile emekli olmak isteyenler son yapılan yasal düzenleme öncesinde oldukça uzun bir süreç geçirmek durumundaydı. Ancak çıkarılan son düzenlemeye göre mavi kart ile emekli olmak daha kolay şartlara indirgenmiş durumda. Bu kapsamda, mavi kart ile emekli olmak isteyenlerin 3600 prim gününü doldurmuş olması gerekmektedir. Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin yurtdışında çalıştığı gün yeterli ise mavi kart ile emeklilik yapılabilmektedir.

Mavi Kart Emekliliği İçin Nereye Başvurulur?

Türk vatandaşlığından çıkmış ve mavi kart sahibi olan kişilerin emeklilik işlemleri Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili bakanlığa emeklilik dilekçesi verilerek işlemlere başlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istenen belge ve aranan şartlarda herhangi bir sıkıntı çıkmaması durumunda kişiye emekli maaşı bağlanmaktadır.

Mavi Kart ile Emekli Olmak İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Mavi kart ile emekli olmak isteyenlerin konuyla ilgilenen bakanlığa resmi dilekçenin yanı sıra bazı belgeleri de teslim etmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından emekli olmak isteyen kişilerden istenen belgeler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

İkamet edilen ülkenin sigorta emeklilik kurumundan alınan sigorta dökümü (son 1 ay için)

İkamet edilen ülkeden alınan çalışma ve ikamet belgesi (son 1 ay için)

Türkiye’de işe giriş tarihini gösteren belge (ilk kez işe girilen güne ait)

Türkiye’de çalışılan döneme ait SGK hizmet dökümü

Mavi kart aslı ve 1 adet fotokopisi

İkamet edilen ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin yer aldığı Emniyet Müdürlüğü belgesi