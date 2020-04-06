Doğum nedeni ile Türk vatandaşı olan fakat daha sonra kendi istekleri ile vatandaşlıktan çıkarak, Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere Mavi kart verilir. Aynı zamanda mavi kartlılar kütüğü adı altında bu kişilerin alt soyları elektronik ortamda kaydedilmektedir. Mavi karta sahip olmanın bazı avantajları bulunduğu gibi dezavantajları da bulunuyor. Mavi kart kişilerin her zaman üstlerinde taşıması gereken bir kimliktir.

Mavi Kart Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Mavi karta sahip olmanın en büyük avantajı Türk vatandaşlarının sahip olduğu bütün haklara mavi kartlılarında sahip olmasıdır. Mavi karta sahip olan kişiler Türkiye’de kamu görevleri dışında her işte, hiçbir izne gerek olmadan çalışabilirler. Mavi kartlı kişiler Türkiye’de çalıştıkları takdirde SGK girişleri de yapılmaktadır. İzin ya da herhangi bir belgeye gerek olmadan istenilen yerde ikamet edebilirler. İkameti yaşanan ülkeden Türkiye’ye taşınması halinde sağlık yardımlarından faydalanılabilir.

Mavi kartlı kişiler Türk vatandaşlığından çıkılmasından hemen önce Türkiye’de çalışılan yıllar kadar borçlanıp emekli olabilmektedirler. Sigorta girişi bulunmayan kişiler ise SGK’ ya başvuru yapılıp, pirimler ödenerek bireysel emekli olabilirler. Türkiye’de yaşanılan sürede mal alınıp satılabilir. Aynı zamanda mavi kartlılar e – devlet şifresi alıp, internet üzerinden her işlemi yapabilirler. Aynı zamanda mavi kartlı kişiler vergi numarası da alabilirler.

Mavi kartın dezavantajlarından biri ise Türkiye’de yapılan referandumlar, seçimler gibi zamanlarda seçme ve seçilme hakları bulunmuyor. Yurt dışından bedelsiz olarak ev eşyası veya araç ithal edemezler. Mavi kartlı kişiler askerlik yapmazlar. Aynı zamanda kamu görevlerinde çalışamazlar. Kamu kurumlarında sözleşmeli veya geçici olarak işçi vasfında çalışabilirler. Mavi karta sahip olmanın az da olsa dezavantajı bulunuyor. Buna rağmen avantajların çok olması da mavi karta sahip olan kişiler için önemli unsurlardan biridir.