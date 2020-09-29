Mavi kapak toplayan öğrenciler, tekerlekli sandalyeyi derneğe bağışladı

Ertuğrul Gazi İlkokulu öğretmeni Ali Aydoğan ve 4’üncü sınıf öğrencileri, engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etmek için ’Mavi Kapak Toplama’ kampanyası başlattı. Öğrenciler yaklaşık bir ayda çok sayıda mavi kapak topladı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, öğrencilerin bu örnek davranışını öğrenince tekerlekli sandalye hediye etti. Öğretmen Aydoğan ve öğrenciler de kendilerine hediye edilen tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşa teslim edilmek üzere Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir’e teslim etti.



’BAŞKAN KAMPANYADAN ETKİLENDİ’



Öğretmen Ali Aydoğan, "Geçtiğimiz günlerde öğrencimiz Melek Sena Yıldırım eski hastane caddesinde elinde eldiven ağzında maskesi ile mavi kapak toplarken Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci ile karşılaşınca başkan Melek’e ne yaptığını sormuş. Melekde, başkana yaptığımız çalışmadan bahsedince başkan durumdan etkilendiğini, bu kampanyaya bir adet tekerlekli sandalye hediye ederek destek olmak istediğini bizlere söyledi. Daha sonra Belediye Başkanımız öğrencimiz Melek’i belediyeye davet ederek bir adet tekerlekli sandalye hediye etti. Bizde sandalyemizi alıp ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşımıza teslim edilmek üzere Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemire teslim ettik" dedi.



Öğrencilerin başlatmış olduğu bu kampanyadan oldukça memnun kalan Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, ise yapılan destekten dolayı Ertuğrul Gazi İlkokulu öğretmeni Ali Aydoğan ve 4/B sınıfı öğrencilerine teşekkür etti.