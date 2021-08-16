‘Mavi’ için kapı kapı dolaşıyorlar
Sağlık Bakanlığı’nca paylaşılan Türkiye’nin koronavirüs risk haritasında ‘turuncu’ kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Van’ın Erciş ilçesinde, günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60’ı geçti.
Aşılama oranı yüzde 55 olan ilçede, sağlık çalışanları, ev ev dolaşıyor. İlçedeki kırsal mahalleleri gezen mobil ekip, bir günde 2 bin kişiye aşı yaptı. Aşı ekibinin başında bulunan Aile Hekimi Dr. Mehmet İçöz, “İlçemizde kırmızı olan haritamızı bu çalışmalarla birlikte turuncuya döndürdük. Bundan sonraki süreçteki amacımız, gece-gündüz demeden zaman ayrımı gözetmeden çalışarak haritamızı önce sarıya, daha sonra maviye çevirmek” dedi.