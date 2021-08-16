‘Mavi’ için kapı kapı dolaşıyorlar

Aşılama oranı yüzde 55 olan ilçede, sağlık çalışanları, ev ev dolaşıyor. İlçedeki kırsal mahalleleri gezen mobil ekip, bir günde 2 bin kişiye aşı yaptı. Aşı ekibinin başında bulunan Aile Hekimi Dr. Mehmet İçöz, “İlçemizde kırmızı olan haritamızı bu çalışmalarla birlikte turuncuya döndürdük. Bundan sonraki süreçteki amacımız, gece-gündüz demeden zaman ayrımı gözetmeden çalışarak haritamızı önce sarıya, daha sonra maviye çevirmek” dedi.

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