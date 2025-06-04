‘Mavi gömlekli’ Hürriyet’e konuştu: Ben vurmadım ama olay üstüme kaldı

Haberin Devamı

İnfial yaratan yumruklama olayından sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Aktan ile Anadolu yakasının kenar semtlerinden birinde buluştuk. O günden beri evinde kalmıyor. Ailesiyle birlikte başka bir yerde adeta gizleniyor. Görüştüğümüzde de tedirgin ve ürkekti. Suçlamaların merkezinde olmasını da kabullenemiyor. Şunları anlattı:

KIZA ZORBALIK YAPTI

“Mimarlık öğrencisiyim. Okuldan eve gitmek için Marmaray’a binmiştim. Bostancı’da o baba çocuklarıyla trene binmeye hazırlanıyordu. Kapı önünde 17-18 yaşlarında bir kız vardı. Adam girer girmez kıza yüksek sesle ‘Sen niye orada durup beni engelliyorsun?’ diye yüklendi. Ama yan taraf bomboş, oradan kolayca geçilebilirdi. Kız ‘Afedersiniz abi’ dedi. Buna rağmen adam devam etti. Kapı kapandı, yolculuk başladı. Sözleri hakarete dönüşmeye başladı. Etraftakiler de rahatsız oldu kıza böyle yapılmasından. Mırıldanmaya başladılar. Kız da titreyerek ağlamaya başladı.

Haberin Devamı

AYIRMAYA ÇALIŞTIM

O yumruk atan şahıs da ‘Niye bu tonda konuşuyorsunuz?’ diye uyardı. Çocuklu baba ile tartışmaya başladılar. Sarışın bir kadın da uyaran adama ‘Sen niye karışıyorsun?’ deyince ben de dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, müdahil oldum. Sadece sözlü uyarı yaptım, o adamın vuracağını hiç düşünmemiştim.

Gözden Kaçmasın O saldırıyı kaydeden gazeteci anlattı: Olayın öncesi var Haberi görüntüle

Kapı açılır açılmaz o adam döndü yumruk attı, diğer adamın burnu patladı. Ayırmak için araya ilk ben girdim, yumruk atanı da ittim. ‘Çocuklar var, ne yapıyorsunuz?’ dedim. Sonra yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi.

Beni itti, ben de ‘Ne alakası var’ diyerek onu sadece ittim. Kesinlikle vurmadım. Görüntüler var. Savunmasız genç bir kadını korumak için sözlü müdahalede bulundum. Sonra bayılmış zaten. Ailesi arayıp ‘Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz’ dedi. Şiddet sadece fiili olmaz ki sözlü de şiddet olur. Olay üstüme patladı. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu.”

Haberin Devamı

‘ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR EVİMDE KALAMIYORUM’

- Olayın ardından ailesiyle birlikte farklı bir adreste kalan Aktan şunları söyledi: “Aslında ben ondan şikâyetçiydim. Ama karakolda büyüklerimiz ‘O şikâyetçi değil, sen de olma olay büyümesin’ dediler. Ben de şikâyetçi olmadım, orada kapattık. Eve geldim. Başta bir şey anlamadım, sonra baktım sosyal medya patlamış. Sonra ‘görüşeceğiz’ diye bir retweet olmuş. Giderek doz daha da arttı. Telefonlarım aranmaya başladı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ diye. Sonra bir boyut daha atladılar. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar gelmeye başladı. İş çığırından çıktı. Anlamadım ne olduğunu. O günden beri evimde kalmıyorum. Kız kardeşimin de annemin de psikolojisi bozuldu.”

Haberin Devamı

ARTIK ASLA MAVİ GÖMLEK GİYMEM

“Sosyal medyada ‘mavi gömlekli çocuk’ diye yayıldım. Kimlik bilgilerim, bütün detaylar paylaşılmış. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim.”

‘ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM’

O adamın o durakta ineceğini bilmiyordum, bilseydim o durakta inmezdim. İnince, yürürken onun yanından geçmek zorundaydım. Yanımda ‘sevgilim’ diye biri yoktu ama öyle yayılmış. Adam kanayan burnunu tutuyordu, çocuklar yanındaydı. Yanından geçerken bana sataştı, tehdit etti. Yanına gittim ‘Kaç yaşında adamsın, çocukların var, değdi mi buna?’ dedim. Sinirim bozuldu, istemsizce yüzümde gülme gibi oldu. Güvenlikler gelince de arkadan gelip bana vurdu, küfür de etti. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Her şey çok ani oldu, çocukları düşünemedim. Herkes gibi ben de çocukların o hali için çok üzüldüm.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GENÇ KIZ DA ŞİKÂYETÇİ OLDU

İstanbul’da Marmaray’da iki çocuğunun yanında darp edilen Deniz Eroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini öne süren 18 yaşındaki Zehra A.’nın 1 Haziran’da polise giderek şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Genç kızın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Eroğlu’nun şüpheli olarak ifadesi alındı.

Gözden Kaçmasın Marmaray'da çocuklarının yanında babayı darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Haberi görüntüle

Zehra A. müşteki olarak verdiği ifadesinde olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: “İsmini olay sebebi ile sonradan öğrendiğim Deniz Eroğlu, yanında 2 çocukla beraber trene bindi. Bu şahsın trene bindiği kapının sol tarafında ayakta bekliyordum. Her 2 elinde de çocuklar olduğu için trene aynı anda 3 kişi yan yana olarak bindiler. Bu şahıs trene binerken bana ‘Çekil kapı önünden, neden burada duruyorsun? Geçemiyorum, çocuklar sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?’ gibi şeyler söyledi. Kendisine ‘Abi özür dilerim. Tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim’ dedim.

‘HER YERDE AYAK ALTINDASINIZ’

Hemen arkama, yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek ‘Sizden her yerde var, ayak altındasınız’ diyerek aşağılayıcı kelimeler kullandı. Kendisi ile tartışma yaşamamak için ‘Ya sabır ya selamet’ dedim. Şahıs bunu duyunca, ‘20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor’ dedi. Kendisine tepki gösteremediğim için ağlamaya başladım.

Bu esnada oradan uzaklaşıp ilerlemeye çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım. Ekrem Dur, inmek için kapıya yanaştı ve bana tepki gösteren Deniz Eroğlu’na, ‘Kızı ağlattın, yaptığını beğendin mi, neden uzatıyorsun? Senin çocukların varsa o da birisinin çocuğu’ dedi. Deniz Eroğlu, ‘Seni ne ilgilendirir l.. sen kim oluyorsun?’ diye bağırınca Ekrem Dur, ona vurup trenden indi.

İbrahim Aktan ise sadece hem tren içinde hem tren dışında ‘Sen neden kıza bu kadar tepki gösteriyorsun, neden olayları bu kadar büyütüyorsun?’ dedi. Daha sonra Deniz Eroğlu ile İbrahim Aktan, Süreyyapaşa durağında trenden indiler. Tren dışında iken Deniz Eroğlu, İbrahim Aktan’ın üzerine saldırdı, gömleğini yırttı.”

KIZIN BABASI: KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI

Zorbalanan genç kız Zehra A.’nın babası Mehmet A. da Hürriyet’e şunları söyledi: “Kızım 18 yaşında, bir hastanede staj yapıyor. O gün o kadar bir zorbalığa maruz kalmış ki ağlamış, beni aramaya da çekinmiş. İzmit’teki abisini arayıp ‘Abi gel beni kurtar, kapan içinde kaldım’ demiş. Oradaki duyarlı insanlar kızıma sahip çıkmış. Şiddet olmasını istemezdim, keşke böyle olmasaydı.”