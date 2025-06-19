'Mavi gömlekli' gence benzetildiği için silahlı saldırıya uğramıştı... Şüphelinin 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmaları ortaya çıktı

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Olay, 16 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B.D. (17), sokakta yürüyen Cihan D.'ye tabancayla iki el ateş etti. Cihan D. olaydan yara almadan kurtulurken, şüpheli kısa süre içinde ilçe polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

'DALTONLAR' GRUBU ÜYELERİYLE MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Y.B.D. 'nin polise verdiği ifadede, Bahçelievler'de yaşadığını ve 'Daltonlar' adlı grupla bağlantısı bulunduğunu söylediği öğrenildi. Y.B.D., mahalleden tanıdığı 'Doğancan' isimli bir kişinin kendisini bir kafeye gönderdiğini ve burada tanımadığı birinden silah temin ettiğini belirtti. Y.B.D., kendisine verilen konum ve fotoğrafla Dikmen'in evine gittiğini ve havaya ateş ederek korkutması istendiğini iddia etti. Olaydan bir gün sonra aynı kişiler tarafından tekrar arandığını belirten şüpheli, bu kez mağdurun bacaklarına ateş ederek yaralamasının istendiğini öne sürdü.

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Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin cep telefonunda yaptığı ön incelemede 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmalarını inceledi. Yaklaşık 15 gün önce Maltepe Marmaray İstasyonu'nda bir adamın çocuklarının yanında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Metrodaki Mavi Gömlekli' olarak bilinen İbrahim Aktan'a yönelik silahlı saldırı planlandığı ortaya çıktı. Şüpheli Y.B.D.'nin Cihan Dikmen'i görüntüden tanıdığı İbrahim Aktan'a benzettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde sürdürülüyor.