Mavi Bebek oyunu nedir? Uzmanlardan Mavi Bebek oyunu ile ilgili uyarı

Mavi Bebek oyunu araştırılan konular arasında bulunuyor. Momo ve Mavi Balina gibi çocukların psikolojisini kötü etkileyen oyunların yanına bir yenisi daha eklendi. Mavi Bebek (Blue Baby) oyununa karşı Uzman Psikolog Ceylan Şekerci ve Uzman Klinik Psikolog & Pedagog Gülşah Öztürk Erten aileleri uyardı.

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Bu oyunlar, çocukların gerçekdışı korku dünyasını beslediği kadar aileleri de oldukça tedirgin ediyor. Mavi bebek oyunu banyoda geçiyor. Banyonun karanlık olduğundan emin olduktan sonra ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi hayal edip kollarınızı sallamaya başlıyorsunuz. Manipülasyon etkisiyle yaklaşık 15 kez “baby blue, blue baby” dediğinizde hayalinizdeki bebeği hissetmeye başlıyorsunuz. Bu bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Bebeği atıp kaçmazsanız annesi “Bebeğimi bana ver” diye sesleniyor. Orada durup bebeği sallamaya devam ederseniz delireceğiniz ve hatta öleceğiniz beyninize işleniyor. Bu oyunda da çocuğun bilgilerine erişilip siber zorbalık yapılabiliyor. Anlık kamera görüntüleri paylaşılabiliyor. Ses efektleriyle çocuğun korkması sağlanıyor. Korkutulan ve manipüle edilen çocuğa da istenilenler yaptırılabiliyor.

Mavi Bebek oyunuyla karşılaşma riski önceki oyunlardan daha yüksek çünkü kapalı devre ağlar yerine Facebook ve Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla hedef kitleye ulaşılabiliyor.

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TEHLİKELER NELER?

Şiddet ve korku içerikli oyunlar çocuklarda davranış bozukluklarına neden olabilir. Bu tip oyunlarda özel bilgilere ulaşılabilmesi sonucunda küçük yaş grubunda bulunan ve aileleri ile durumu paylaşmaktan çekinen çocuklarda içe kapanma ve depresif davranışlar görülebilir.

Mavi bebek oyununda kullanılan yöntemlerle çocuklara hipnotik telkin verildiğini ve bunun çocuklar tarafından anlaşılması güç durumlar olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadıkları deneyim önce merak uyandırsa da sonrasında çocukların kaldırabileceklerinin üzerinde korkuya sebep olabilir. Bu tür oyunlar çocuklarda öfke nöbetleri ve halüsinasyonlara da yol açabilir.

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