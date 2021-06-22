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Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Mavi bayraklı plajda müsilaj uyarısı! Denize girerken bir daha düşünün

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Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki mavi bayraklı plajlarda vatandaşların denize girmemeleri yönünde uyarı tabelaları koydu. Uyarılara rağmen, halkın ise plajlarda denize girdiği görüldü. Bölgede yaşayan Hatice Kıyık alınan önlemlerin önemli olduğunu belirterek, "Dün ve bugün girdik denize. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama kirli geldiğinde çıkıyoruz tabii.'' şeklinde konuştu.

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  • Mavi bayraklı plajda deniz salyası uyarısı
  • Mavi bayraklı plajda deniz salyası uyarısı
  • Mavi bayraklı plajda deniz salyası uyarısı
  • Mavi bayraklı plajda deniz salyası uyarısı
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Marmara Denizi'ni aylardır etkisi altına alan müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara Denizi Eylem Planı'nı kapsamında temizlik çalışması sürüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, il genelinde bulunan mavi bayraklı plajdaki faaliyetlerini müsilaj nedeniyle halkın sağlığını gerekçe göstererek durdurdu. Şarköy ilçesinde bulunan mavi bayraklı 6 plaja belediye tarafından "Tüm halkımıza önemle duyurulur' başlığını taşıyan levhalar asılarak denize girmemeleri yönünde uyarı levhaları asıldı.

Levhalarda, "Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle mavi bayraklı plajlarımız; bakanlıklar tarafından bilimsel olarak müsilajın denize girenlerin sağlığı üzerine etkileri belirlenerek açıklanan kadar faaliyet göstermeyecek ve bu plajlarda can kurtaran dahil hizmet verilmeyecektir. Denize girilmesi halinde tüm sorumluluk denize giren vatandaşlarımızın kendilerine aittir" yazısı yer aldı.

Mavi bayraklı plajda müsilaj uyarısı Denize girerken bir daha düşünün

DENİZE GİRMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin uyarısına rağmen, halkın mavi bayraklı plajlarda denize girdiği görüldü. Şarköy'de yaşayan Hatice Kıyık, alınan önlemlerin önemli olduğunu belirterek, "Dün ve bugün girdik denize. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama kirli geldiğinde çıkıyoruz tabii. Salya dün çoktu bugün yok. Dün akşam çoktu. Çay içerken bile korktum ve kaçtım. Bayağı bir kötüydü" dedi.

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Şenol Kayı ise , "Bir kez girdim sabah çok temizdi. Öğeden sonra kirlendi. Ama ne yapalım çocuklarımız var torunlarımız var. Biraz da onlar için geliyoruz. Biraz deniz kirli. Denize girdim bir şey hissetmedim. Dediğim gibi sabah temiz öğleden sonra su kötü" diye konuştu.

 

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