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AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

'Mavi Bayraklı' plaj sayısını arttı! Türkiye dünyada 3. sırada

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'Mavi Bayraklı' plaj sayısını arttı! Türkiye dünyada 3. sırada
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Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, 486 plajı "Mavi Bayrağı" hak eden Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan sonra dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden "Mavi Bayrak"ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bulunan FEE'nin verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçen yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya ulaştı.

Mavi Bayraklı plaj sayısını arttı Türkiye dünyada 3. sırada

Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

Mavi Bayraklı plaj sayısını arttı Türkiye dünyada 3. sırada

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında, 2023'te, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

Bakanlığın öncülüğünde 1993'te Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) "//www.mavibayrak.org.tr/" internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.

 

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