‘Mavi’ barona operasyon

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Hırvatistanlı Christijan Palic, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartelin ‘Batı Balkan Kanadı’ yöneticilerindendi. İçinde bulunduğu kartel, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ediyordu. Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağlıyor ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynuyordu. Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya’nın başvurusuyla Interpol’ün çıkardığı ‘mavi bülten’le aranıyordu.

İADE EDİLECEK

Kartele yönelik Avrupa’da düzenlenen operasyonların ardından ortadan kaybolan Christijan Palic’in Türkiye’ye kaçtığı yönünde bilgiler duyulmaya başlandı. Interpol ve kendisini arayan bazı ülke güvenlik birimleri Türk Emniyeti ile bağlantı kurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri araştırma başlattı. Palic’in Beşiktaş’ta bir adreste gizlendiği belirlendi. Palic’in gizlendiği adrese özel harekât polisleri eşliğinde ‘Kartel 3’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, Christijan Palic yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri için de emniyete götürüldü. Türk Emniyeti, Palic’in yakalandığını Interpol’e bildirdi. Palic’le ilgili iade işlemlerinin başlatılacağı belirtildi.

BAKAN DUYURDU

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonu, “Türkiye’mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız” diyerek duyurdu.