Maurizio Sarri kimdir ve hangi takımları çalıştırdı?

Maurizio Sarri, 10 Ocak 1959 tarihinde Napoli'de dünyaya geldi. Sarri, Banca Monte dei Paschi di Siena bankasında çalışırken, aynı zamanda amatör futbolcuydu. Görevi nedeniyle Avrupa ziyaretleri oluyordu ve Londra, Zürih ile Lüksemburg'da çalıştı. Sarri, sabahları banka giderken, akşamları antrenmanlara ve maçlara gidiyordu. Sarri 1999 senesinde 40 yaşındayken koç oldu ve bütün takvimi buna bağlandı. Tegolata'da işe başladıktan sonra, koç kariyeri için bankacılığı bıraktı.

Sarri, 10 seneden fazla küçük takımları yöneterek 10 sene boyunca Tuscany'de kaldı. Bu süre zaafında sayıca başarı kazandı ve amatör takımlar tarafından ilgi gördü. 2000 senesinde Sarri, 3 sene bölgesel şampiyon olacağı Sansovino ile sözleşme imzaladı ve 2003 senesinde ise 2 sene teknik direktörlüğünü yapacağı amatör ekibi Sangiovannese ile anlaştı.

2005 senesinde İtalya'nın ikinci seviye ligi olan Serie B'de mücadele eden Pescara ile anlaştı ve böylece ilk kez profesyonel koç oldu. Gelişmiş tesislere rağmen, başarılı sonuçlar alamadı ve böylece 5 senede profesyonel ve yarı profesyonel takımlarla anlaştı.

2011 Temmuz ayında Sorrento'in başına geçti ve takımını atak oynatarak ligi 4.sırada bitirdi. 2012 senesinde Serie B takımı Empoli ile anlaştı. İlk sezonda takımı dördüncü sırada bitirdi, yükselme play-off finalinde Livorno'e kaybetti. 2013-14 sezonunda ligi ikinci bitirdi ve böylece Serie A'ye direkt yükseldi. Medya tarafından Serie B'ye düşmesi öngörüldü fakat Sarri'nin takımı 15.sırada bitirdi, ligde kalmayı başardı.

11 Haziran 2015 tarihinde Sarri, Empoli'den ayrılıp doğduğu kentin takımı Napoli ile anlaştı. Önceki teknik direktör Rafael Benítez, ligi 5.sırada bitirip, takımı defans yönetmesi nedeniyle eleştirilmişti. Sarri'nin hücum futbolu tercih etmesi nedeniyle tercih edildi. Sarri ile 1 senelik sözleşme imzalandı.

2015-16 sezonunda Elseid Hysaj, Pepe Reina ve Allan transfer edildi. Bu üç futbolcu takımın as kadrosunda yer ve Napoli, Juventus'un arkasından sezonu ikinci sırada tamamladı. Sarri'nin sözleşmesi 3 sene daha uzatıldı. 2015-16 sezonunda 36 gol atan Gonzalo Higuaín'i Juventus'a 90 milyon € bonservis bedelliyle satıldı. Sarri, Higuaín'in yerini doldurmak yerine kadronun eksikliklerini kapatmayı ve kadroyu genişletmeyi tercih etti. Bu sayede kanat Dries Mertens forvete evrildi ve 2016-17 sezonunda 28 gol attı. 2016-17 sezonunda Napoli, ligi 3.sırada bitirdi. Sarri sezonun en iyi teknik direktörü seçildi ve Enzo Bearzot ödülünü kazandı. Sözleşmesi 2020 senesine kadar uzatıldı.

2017-18 sezonunda takımın şampiyon olacağı inancıyla başladı ve 8 maç üst üste kazanarak rekor kırıldı.

Takımı ilk yenilgisini Aralık ayında aldı. Sonraki yenilgisini 3 ay sonra aldı, bu süre zaafında 1 beraberlik 10 galibiyet elde etti. Napoli sezonu, Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi.

SARRİ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?