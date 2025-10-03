Mattia Ahmet’in katillerine 24 yıl istendi

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede günlerce yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren 18 yaşından küçük B.B. ve U.B. ile yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında dava açılmıştı. Dünkü duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö.’nün ise ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’dan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar cezalandırılmaları istendi. Duruşma, son savunmalar ve karar için 21 Ekim’e ertelendi.

Haberin Devamı

İLBER HOCA DA DESTEĞE GİTTİ

‘TÜRKİYE SENİNLE’

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün 5. celsesi görülen duruşmada, 4 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca, Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da katıldı. Ahmet Mattia’nın ailesine destek veren Hürriyet yazarı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da adliyeye gelerek bir süre duruşmayı izledi. Minguzzi ailesine destek için gelen ve ellerinde Mattia Ahmet’in fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan yüzlerce kişi, “Mattia Ahmet için adalet” ve “Andrea eğilme, Türkiye seninle” sloganı attı. Duruşmada geniş güvenlik önlemleri alındı.