Mattia Ahmet’in katillerine 24 yıl istendi

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İSTANBUL Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

İddianamede, şüpheli B.B.’nin (17) savcılıkta verdiği ifadesine de yer verildi. B.B. ifadesinde, “Minguzzi’yi daha önceden tanımıyorum. Pazara gezmeye gitmiştim. Anneme ve kız kardeşime küfür ettiği için bıçakladım. Tahrik edildiğim için birden çok kez vurarak bıçakladım” dedi.

Diğer şüpheli U.B. (15) ise “Arkadaşım B.B.’nin maktulü 5-6 kez bıçakladığını gördüm, ben bıçaklama olayına karışmadım. Yerde iken maktule tekme attım” diye konuştu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

İddianamede, şüpheliler B.B. ve U.B.’nin, ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

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İddianamede, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 3 adet kesici alet yaralaması, göğsünde delici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından dolayı olduğu vurgulandı.