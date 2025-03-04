×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mattia Ahmet’in katillerine 24 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:

#Andrea Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Kadıköy
Mattia Ahmet’in katillerine 24 yıl istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 07:00

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçaklayarak öldüren B. B. ve U. B.’nin, ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Haberin Devamı

İSTANBUL Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı.

İddianamede, şüpheli B.B.’nin (17) savcılıkta verdiği ifadesine de yer verildi. B.B. ifadesinde, “Minguzzi’yi daha önceden tanımıyorum. Pazara gezmeye gitmiştim. Anneme ve kız kardeşime küfür ettiği için bıçakladım. Tahrik edildiğim için birden çok kez vurarak bıçakladım” dedi.

Diğer şüpheli U.B. (15) ise “Arkadaşım B.B.’nin maktulü 5-6 kez bıçakladığını gördüm, ben bıçaklama olayına karışmadım. Yerde iken maktule tekme attım” diye konuştu. 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

İddianamede, şüpheliler B.B. ve U.B.’nin, ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Haberin Devamı

İddianamede, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 3 adet kesici alet yaralaması, göğsünde delici alet yarası olduğu ve ölüm nedeninin kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ yaralanmasından dolayı olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Andrea Minguzzi#Mattia Ahmet Minguzzi#Kadıköy

BAKMADAN GEÇME!