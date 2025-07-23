Mattia Ahmet’in annesi oturma eylemi başlattı: Yasa değişene kadar buradayız

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Ağır yaralanan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. yakalanarak cezaevine gönderildi. U.B. ve B.B. hakkında ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken olay yerinde oldukları tespit edilen 2 çocuk daha yakalanarak tutuklandı. Yine 18 yaşından küçük olan M.A.D. ve A.Ö. hakkında da ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

O ANNELER DE DESTEK VERDİ

Cinayete ilişkin 4’üncü duruşmanın ertelenmesinin ardından Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasada değişiklik yapılması için 20 Temmuz Pazar günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda oturma eylemi başlattı. Eylemin 2’nci gününde, çocuklarını çeşitli olaylarda kaybetmiş anneler de Minguzzi’ye destek için eyleme katıldı. Destek için gelenler arasında Büyükçekmece’de halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Gürel’in annesi Gülizar Sezer, Esenler’de 26 yaşında bıçaklanarak öldürülen Abdurrahman Balcı’nın annesi Zeynep Balcı ve motokuryelik yaparken bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman da yer aldı. Eyleme katılan şarkıcı Ece Seçkin, anne Minguzzi’nin yazdığı metni okudu.

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‘MÜCADELEM SÜRÜYOR’

Oturma eyleminin 26 Temmuz’a kadar her akşam saat 20.00’de devam edeceğini belirten Yasemin Akıncılar Minguzzi, Hürriyet’e şunları söyledi: “Cumartesi gününe kadar oturma eylemime devam edeceğim. Cumartesi günü saat 13.00’te yine Bakırköy Meydanı’nda bir yürüyüş yapılacak. Yasa değişikliğiyle ilgili bir gelişme olacak. Bunun bilgisini vermek isterim. İnşallah o değişiklik çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz ilk gittiğimizde Adalet Bakanı ile bu konuda çalıştıklarını söylemişti. Şu anda bu yasa için çalışıyorlar. Bu yasanın çıkmasını bekliyorum. Bu suçu işleyen kişilerin de 24 yıl ceza almasını istiyorum.

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Bir de sürekli ölüm tehdit mesajları alıyorum. Bu kişilerin bazıları gözaltına alınıyor ama sonrasında neden serbest bırakılıyorlar, bunu da anlamıyorum. Sadece bu yasanın değişmesini istiyorum. Oğlum bana bir bayrak teslim etti, âdeta bir misyonla geldi bu dünyaya. Ben de o bayrağı, yasa değişene kadar hiç durmadan taşıyacağım. Evde oturmak istemiyorum. Çünkü inanın, bu acı, anestezisiz, narkozsuz ameliyat oluyormuşum gibi bir his. Dayanılacak gibi değil.”